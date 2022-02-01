Xbox Game Pass, la Microsoft non addebita spese per gli account inattivi

Microsoft non riceverà denaro dagli iscritti di Game Pass e Xbox Live che non si loggano da tempo ma che vengono costantemente addebitati sul proprio account.

È molto comune per alcune persone iscriversi a un servizio, pagare una quota di abbonamento ogni mese e dimenticare di averlo fatto. Microsoft ha deciso di affrontare la questione degli abbonamenti Game Pass inattivi da questa prospettiva.

Come parte delle modifiche radicali a Xbox Live, la società ha annunciato che cancellerà gli abbonamenti a lungo inattivi.

Verranno contattate le persone che hanno pagato un abbonamento Xbox Live Gold o Game Pass ma non lo utilizzano da almeno un anno.

Se queste persone continuano a pagare in contanti ogni mese senza utilizzare la propria iscrizione per 12 mesi consecutivi, alla fine Microsoft smetterà di prelevare.

La modifica si applicherà prima agli utenti nel Regno Unito. Microsoft ha annunciato che lo implementerà in tutto il mondo nel prossimo futuro.

Oltre alle modifiche agli abbonamenti inattivi, la società ha affermato che offrirà anche migliori informazioni anticipate sugli abbonamenti, inclusi i rinnovi automatici, quando gli abbonamenti si rinnovano, quanto pagheranno le persone e un modo per ottenere un rimborso se rinnovano accidentalmente i loro piani.

foto@Flickr