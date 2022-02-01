Playstation Plus, quali sono i giochi gratuiti di febbraio
di Redazione
01/02/2022
Sono stati annunciati i giochi di febbraio 2022 di PlayStation Plus, il servizio in abbonamento di Sony per gli utenti PlayStation.
PlayStation Plus, il servizio in abbonamento offerto da Sony ai possessori di PlayStation , permette di giocare ogni mese a determinati giochi gratuitamente o scontati, grazie al suo sistema di pagamento mensile.
Sony distribuirà gratuitamente 3 giochi diversi agli abbonati PlayStation Plus a febbraio .
I giochi di febbraio 2022 saranno disponibili il 1° febbraio. Se aggiungi giochi alla tua raccolta prima della data specificata, puoi giocare ai giochi purché tu disponga di un abbonamento PS Plus .
Quali sono i giochi gratuiti PS Plus di Febbraio 2022
Planet Coaster: Console Edition - PS5
EA Sports UFC 4 - PS4
L'assalto di Tiny Tina a Dragon Keep: A Wonderlands One-Shot Adventure - PS4
Il servizio di abbonamento mensile di Sony è disponibile in tre diversi pacchetti.
foto@Flickr
Articolo Precedente
Xbox Game Pass, la Microsoft non addebita spese per gli account inattivi
Articolo Successivo
Confermato Samsung Galaxy S21 FE equipaggiato con Snapdragon 888
Redazione