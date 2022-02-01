Confermato Samsung Galaxy S21 FE equipaggiato con Snapdragon 888

Come previsto, Samsung ha annunciato ufficialmente il modello di smartphone Galaxy S21 FE, apparso già in rete.

Galaxy S21 FE esce con un display Dynamic AMOLED 2X da 6,4 pollici con una risoluzione di 1080 x 2400 pixel, protetto da Corning Gorilla Glass Victus con refresh rate di 120Hz, HDR10+ e 411 ppi. Il telefono, che misura 155,7 x 74,5 x 7,9 mm, pesa 177 g.

Galaxy S21 FE è alimentato dalla piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 888 5G (1x2,84 GHz Kryo 680 e 3x2,42 GHz Kryo 680 e 4x1,80 GHz Kryo 680). Il telefono con unità grafica Adreno 660 è offerto con 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di memoria interna.

Il retro del Galaxy S21 FE, incorpora una fotocamera principale da 12 MP, f / 1.8 con supporto OIS, un teleobiettivo da 8 MP, f / 2.4 con zoom ottico 3x e un 12 MP, f / 2.2 fotocamera ultragrandangolare. Frontalmente è presente una selfie camera da 32 MP, f/2.2.

Lo smartphone Galaxy S21 FE ha una capacità della batteria di 4500 mAh, una ricarica rapida da 25 W che riempie la batteria del 50% in 30 minuti e un supporto per la ricarica rapida wireless da 15 W. Lato software, esce fuori dagli schemi con il sistema operativo Android 12 e One UI 4.

foto@Wikimedia