SpaceX lancia il satellite italiano Cosmo-SkyMed FM2

Redazione Avatar

di Redazione

01/02/2022

SpaceX ha lanciato un satellite italiano per l'osservazione della Terra, un giorno dopo il previsto a causa del maltempo.

Il razzo, equipaggiato con il satellite Cosmo-SkyMed FM2 di seconda generazione (CSG-2) su uno SpaceX Falcon 9 a due stadi, è decollato da Cape Canaveral Space Force Station in Florida. Space X originariamente intendeva lanciare la missione giovedì, ma l'ha ritardata di 24 ore, a meno di un'ora dal decollo.

SpaceX ha dichiarato: "A causa delle condizioni meteorologiche avverse, attualmente punta alle 18:11 EST di venerdì 28 gennaio per il lancio di COSMO-SkyMed FM2 di seconda generazione" è stato riportato su Twitter .

Le previsioni meteorologiche di giovedì prevedevano una probabilità del 60% di buone condizioni di lancio, con nuvole e vento forte come preoccupazione principale, con un rischio moderato per i piani di SpaceX di recuperare il primo stadio del Falcon 9 dopo il decollo.

foto@Wikimedia

Redazione

Redazione

