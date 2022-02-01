Wordle arriva sul New York Times per milioni di dollari

Wordle, che è tra le applicazioni più popolari dell'ultimo periodo, si tratta di un semplice gioco di parole.

Il gioco chiede ai giocatori di indovinare una parola di 5 lettere ogni giorno, ma fornisce solo 6 ipotesi. Dopo ogni ipotesi, le caselle con le lettere nella parola desiderata sono colorate di giallo e le caselle con le lettere nella parola desiderata e nell'ordine corretto sono colorate di verde, rendendo un po' più facile indovinare la parola desiderata.

Si può dire che Wordle ha una struttura molto restrittiva in quanto consente di indovinare solo una parola al giorno. Tuttavia, nonostante questa struttura restrittiva, il gioco, che è diventato improvvisamente popolare, venne alla ribalta con un'altra novità.

Il creatore del gioco, Josh Wardle, ha riportato in un tweet che Wordle è stato acquistato dal New York Times e che lavorerà con il team che integrerà il gioco nei portali del giornale, assicurando che i dati siano protetti, ad esempio come quante volte i giocatori hanno terminato la partita e quanti giorni di seguito.

Mentre il New York Times ha annunciato di aver acquistato il gioco per un importo basso di sette cifre, Wardle ha menzionato quanto sia stato faticoso l'ultimo periodo per lui, poiché era l'unica persona a garantire la continuità del gioco.

Un recente articolo del New York Times ha spiegato in dettaglio che Wardle e il suo partner Palak Shah avevano sviluppato Wordle solo per il suo partner perché hanno dedicato troppo tempo ai giochi di parole, in particolare ai giochi di parole del New York Times.

Wardle ha spiegato che questa vendita gli è venuta in modo molto naturale, dal momento che il New York Times è stato descritto nella storia di debutto di Wordle.

foto@Wikimedia