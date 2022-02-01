Sony si prende lo studio Bungie proprio sotto gli occhi della Microsoft
01/02/2022
La Sony ha annunciato di aver acquisito lo studio di giochi indipendente americano Bungie e di averlo incluso nella piattaforma PlayStation. La commissione per questa acquisizione è esattamente di 3,6 miliardi di dollari.
Bungie ha firmato una delle serie FPS di maggior successo di tutti i tempi, come Halo. Di recente, è stato all'ordine del giorno con la serie Destiny.
Come sapete, Microsoft ha acquistato Bethesda con tutti i suoi studi per 7,5 miliardi di dollari. Stiamo parlando di Fallout, Doom, Quake, The Elder Scrolls, Wolfenstein e molti altri marchi per 7,5 miliardi di dollari. Eppure, risulta interessante che Bungie, che possiede un solo marchio, Destiny, abbia ricevuto 3,6 miliardi di dollari.
Tuttavia, va detto che Bungie è uno studio di grande esperienza, soprattutto per quanto riguarda le console.
Quindi, dopo questa acquisizione, Bungie rimarrà uno studio esclusivo per le piattaforme Sony? A quanto pare no visto che Destiny 2 continuerà a essere un gioco multipiattaforma. In altre parole, continuerà a essere giocabile su altre piattaforme.
Bungie sopravviverà come sviluppatore indipendente? Sì, al momento non sono previste modifiche alla struttura dello studio. Il lavoro proseguirà liberamente.
Non è escluso che i nuovi giochi siano solo esclusività PlayStation. Inoltre, Bungie continuerà a fornire supporto per i suoi giochi su altre piattaforme.
