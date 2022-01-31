Privacy: Guai a fare uno screenshot di una conversazione

Facebook continua ad adottare misure per aumentare la privacy. Questa nuova funzionalità, che Messenger ha preparato sulla base della funzione SnapChat, raggiungerà presto gli utenti.

Sembra che Facebook, sia piuttosto determinato su questa nuova funzionalità. Quindi cosa significa esattamente la nuova funzione di Facebook?

Facebook, società di proprietà di Meta con il suo nuovo brand, aggiungerà presto una nuova funzionalità per gli utenti Android.

Il fondatore di Meta Mark Zuckerberg ha anche annunciato una nuova funzionalità: "Stiamo anche aggiungendo GIF, adesivi e reazioni alle chat crittografate".

Inoltre, Facebook sta implementando anche chat e chiamate di gruppo crittografate end-to-end (E2EE), che si dice aiuti a mantenere le chat libere da hacker o sorveglianza del governo, come nel caso di WhatsApp.

Secondo il rapporto di TechCrunch, gli utenti verranno ora avvisati se qualcuno acquisisce uno screenshot del messaggio in una chat E2EE. Ci saranno anche opzioni aggiuntive per bloccare e segnalare la conversazione, se necessario.

Queste nuove funzionalità saranno disponibili su entrambe le interfacce web e mobile; Sarà disponibile anche a livello globale nelle prossime settimane.