Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

GTA 6 potrebbe arrivare molto prima di quanto crediamo

Redazione Avatar

di Redazione

31/01/2022

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

L'ultimo episodio di Grand Theft Auto GTA 6, ha fatto trapelare una playlist da famose stazioni radio, suggerendo che il famoso gioco uscirà prima del previsto.

Secondo quanto riferito, il gioco ha terminato la compilazione di brani per le stazioni radio in-game che riproducono successi del mondo reale.

Questo sviluppo indica che i giochi Grand Theft Auto sono nella fase di sviluppo finale, considerando le date di rilascio dei giochi precedenti.

Grand Theft Auto V ha fatto trapelare la sua tracklist solo un mese prima della data di uscita.

Secondo le notizie di GTA NEWS & LEAKS; Si ritiene che le stazioni radio e le canzoni del gioco siano il passaggio finale nello sviluppo del gioco.

Secondo la fonte, GTA 6 includerà le seguenti canzoni: Nonsense Youth Rihanna ft. di Odessa Santigold di
Domino Dancing Caribou di Pet Shop Boys, Insensibile di Eminem.

foto@Flickr

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Privacy: Guai a fare uno screenshot di una conversazione

Articolo Successivo

Dwayne Johnson pronto per film su Fortnite?

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Come usare Instagram per promuovere la tua attività online?

Come usare Instagram per promuovere la tua attività online?

23/06/2023

Netflix tutti gli annunci ufficiali per gli abbonati

Netflix tutti gli annunci ufficiali per gli abbonati

27/09/2022

Instagram inserisce un blocco per le foto di nudo

Instagram inserisce un blocco per le foto di nudo

22/09/2022