GTA 6 potrebbe arrivare molto prima di quanto crediamo
di Redazione
31/01/2022
L'ultimo episodio di Grand Theft Auto GTA 6, ha fatto trapelare una playlist da famose stazioni radio, suggerendo che il famoso gioco uscirà prima del previsto.
Secondo quanto riferito, il gioco ha terminato la compilazione di brani per le stazioni radio in-game che riproducono successi del mondo reale.
Questo sviluppo indica che i giochi Grand Theft Auto sono nella fase di sviluppo finale, considerando le date di rilascio dei giochi precedenti.
Grand Theft Auto V ha fatto trapelare la sua tracklist solo un mese prima della data di uscita.
Secondo le notizie di GTA NEWS & LEAKS; Si ritiene che le stazioni radio e le canzoni del gioco siano il passaggio finale nello sviluppo del gioco.
Secondo la fonte, GTA 6 includerà le seguenti canzoni: Nonsense Youth Rihanna ft. di Odessa Santigold di
Domino Dancing Caribou di Pet Shop Boys, Insensibile di Eminem.
foto@Flickr
Articolo Precedente
Privacy: Guai a fare uno screenshot di una conversazione
Articolo Successivo
Dwayne Johnson pronto per film su Fortnite?
Redazione