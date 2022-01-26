Loading...

Dwayne Johnson pronto per film su Fortnite?

26/01/2022

Dwayne Johnson ha familiarità con i film basati sui videogiochi, avendo recitato in Doom (2005) e Rampage, basato su un classico gioco di Midway degli anni '80.

Vale la pena menzionare entrambi i nuovi film di Jumanji che hanno uno stile da videogioco.

E potrebbe promuovere il suo prossimo film, Black Adam della DC Films, parlando a Men's Journal ha rivelato che sta preparando un nuovo film videoludico, senza rivelare chi sia. Ma volendo dare un elemento ai suoi fan, ha detto:

"Non posso rivelarvi a quale gioco giochiamo, ma ci sarà un annuncio entro l'anno. Porteremo uno dei giochi più grandi e peggiori sul grande schermo, a cui gioco da anni".

Tuttavia, i film di Johnson di cui sopra che sono direttamente correlati all'industria dei videogiochi, vale a dire Doom e Rampage, sono considerati i suoi peggiori film sia commercialmente che basati sull'accettazione del pubblico.

Si dice che il gioco possa essere Fortnite e che da molto tempo Epic sta sviluppando questo film.

