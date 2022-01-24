Il creatore della Playstation rivela: I visori VR sono noiosi

Bloomberg ha recentemente intervistato l'uomo che è considerato il padre della PlayStation: Ken Kutaragi.

I "veterani" delle consolle, probabilmente ricorderanno come il volto di Ken Kutaragi fosse stato legato alla creazione della Playstation.

C'è da dire che quest'ultimo è stata a capo del progetto PlayStation presso Sony nei primi anni '90, in seguito al fallito riavvicinamento tra Nintendo e Sony in merito allo sviluppo di una console comune, con CD-ROM a supporto.

Promosso CEO di Sony Computer Entertainment nel 1997, l'uomo ha successivamente lavorato su PS2 e PS3, prima di terminare le sue funzioni nel 2007.

Di recente, questo stesso Ken Kutaragi ha rilasciato un'intervista, appunto a Bloomberg , in cui non esita a descrivere come "noiosa" una delle punte di diamante di PlayStation.

Stiamo parlando della realtà virtuale, mercato abbracciato da Sony qualche anno fa con PlayStation VR. “I visori VR ti isolano dal mondo reale e non sono d'accordo con questo. I visori sono semplicemente noiosi", ha affermato Ken Kutaragi.