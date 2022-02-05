Dying Light 2: Stay Human, il trailer fa impazzire

Dying Light 2: Stay Human è negli store a partire da oggi e con ciò il tanto atteso sequel è finalmente disponibile.

Una versione come questa include naturalmente un trailer di lancio, che è apparso online. Tuttavia, è breve, perché ci mostra solo 30 secondi di filmato.

https://www.youtube.com/watch?v=cOgpChpiNEk

Dopo una campagna di marketing un po' disordinata, Dying Light 2: Stay Human è finalmente uscito.

E che le persone stessero aspettando questo è evidente dalle cifre di Steam. Il gioco ha raggiunto il picco di quasi 240.000 giocatori simultanei su quella piattaforma.

Il gioco di Techland è al terzo posto tra i più venduti su Steam e può contare sul 78% di recensioni positive sulla piattaforma.

Il gioco è ben visto anche su Twitch, con un picco di circa 386.000 spettatori simultanei. Tutte queste statistiche possono essere trovate sul sito web di SteamDB .

Su Metacritic, la versione PC ha un punteggio medio di 79. Marvin ha assegnato a Dying Light 2 un bellissimo 84.

“Dying Light 2 è più grande e più suggestivo del suo predecessore, offrendo esattamente ciò che vogliono i fan della parte 1. Ci sono migliori giochi di ruolo con una migliore narrazione e migliori meccaniche di combattimento, ma non ci sono abbastanza giochi come Dying Light 2 che si concentrano su azioni goffe e un gameplay meravigliosamente fluido", ha scritto nella sua recensione.

foto@Wikimedia