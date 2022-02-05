GTA 6 la Rockstar Games sputa il rospo

Rockstar Games ha confermato tramite un post sul blog che la versione console di nuova generazione di GTA V e GTA Online sarà rilasciata il 15 marzo.

Inoltre, lo sviluppatore ha approfittato del momento per condividere maggiori informazioni sul prossimo gioco della serie Grand Theft Auto.

In risposta alle numerose domande dei giocatori, Rockstar ha confermato che lo sviluppo del prossimo gioco GTA 6 è in pieno svolgimento.

Non ci sono dettagli concreti come una data di uscita o il titolo esatto, anche se si afferma che con ogni nuovo progetto si vuole "andare molto oltre".

La società promette di fornire maggiori dettagli in seguito, ma non viene menzionata una finestra temporale esatta.

Fonte: Rockstar Games