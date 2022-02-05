Pokémon Legends: Arceus sarà uno dei giochi più venduti di sempre?

Pokémon Legends: Arceus ha venduto 6,5 milioni di copie in una settimana. Nintendo lo annuncia su Twitter. L'ultimo gioco Pokémon è uscito per Nintendo Switch lo scorso venerdì.

Se il numero di giochi venduti continua ad aumentare, Pokémon Legends potrebbe diventare uno dei giochi Switch più venduti di sempre.

Il gioco ha superato Pokémon Diamante Brillante e Perla Lucente, rilasciati il ​​19 novembre 2021, in termini di vendite nella prima settimana dopo l'uscita. I due giochi precedentemente pubblicati sono stati venduti sei milioni di volte nella prima settimana.

Tuttavia, non sembra che Pokémon Legends rovescerà il detentore del record Animal Cross: New Horizons. Quel gioco è stato rilasciato a marzo 2020 e ha venduto 11,77 milioni di copie in 11 giorni.

In Pokémon Legends: Arceus giochi nei panni di un aspirante scout che cerca di mappare tutti i mostri della regione, cercando anche di catturarli con la nuova invenzione Pokéball. Sei mandato in missione in aree specifiche, dove vaghi liberamente alla ricerca dei mostri giusti.