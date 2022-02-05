iPhone 12 e pacemaker non vanno d'accordo?

Apple ha emesso un avviso dicendo che i magneti in MagSafe potrebbero potenzialmente influenzare dispositivi medici come pacemaker.

La società consiglia agli utenti di tenere il dispositivo ad almeno 14 centimetri dal petto.

In un documento sulla pagina di supporto di Apple, la società afferma che l'iPhone contiene "magneti, parti e trasmettitori radio" che emettono campi elettromagnetici.

Tali parti sono incluse anche in MagSafe e MagSafe Duo. Apple avverte che questi magneti e campi elettromagnetici possono interferire con i dispositivi medici.

L'azienda prevede che, nonostante ci siano più magneti nell'iPhone 12 rispetto agli iPhone precedenti, i rischi non siano maggiori rispetto ai modelli precedenti.

Tuttavia, la società consiglia di tenere un dispositivo iPhone 12 o MagSafe ad almeno a 14 centimetri dai dispositivi medici. Quando si carica in modalità wireless con il dispositivo, Apple consiglia anche una distanza di 30 centimetri.

Inizialmente Apple utilizzava MagSafe solo con i laptop, a partire dal MacBook Pro del 2006. Poiché il caricabatterie del laptop non era tenuto in posizione con l'attrito, ma con un magnete, era fissato meno saldamente al laptop. Il vantaggio era che il laptop non veniva trascinato immediatamente se qualcuno inciampava nel cavo.

Negli ultimi anni, Apple ha gradualmente eliminato la tecnologia nei suoi laptop a favore dell'USB-C. Con questa connessione universale è stato possibile combinare in un'unica porta sia l'alimentazione che le apparecchiature periferiche. Sfortunatamente, MagSafe non era più utilizzabile per questo motivo.

Tuttavia, Apple sembra voler riportare nuovamente MagSafe. Ci sono voci secondo cui la società prevede di annunciare sia un nuovo MacBook Air che un nuovo MacBook Pro, entrambi con una connessione MagSafe, entro la fine dell'anno.