A Marzo evento Apple ci sarà il prossimo iPhone SE di terza generazione

Apple terrà il suo prossimo evento verso l'inizio del prossimo mese, molto probabilmente l'8 marzo, secondo le informazioni dell'agenzia di stampa Bloomberg.

All'evento, si dice che l'azienda annuncerà l'iPhone SE di terza generazione, una versione aggiornata dell'iPad Air 2020 e un nuovo computer Mac con un chip Apple Silicon.

La data dell'evento è in linea con il palinsesto marzo-aprile, dove Mark Gurman di Bloomberg aveva precedentemente affermato che Apple aveva fissato un debutto per la serie SE, ma avverte che possibili ritardi di produzione potrebbero costringere l'azienda a cambiare piano.

Si dice che il nuovo smartphone abbia un modem 5G, la prima volta che la serie SE sarà dotata di questo tipo di networking.

Dovrebbe anche includere un processore più veloce e una fotocamera migliore. Manterrà comunque il design dell'iPhone 8, ovvero quello dell'attuale generazione.

Per quanto riguarda il nuovo iPad Air, sarà dotato anche di un processore aggiornato aggiungendo anche la connettività 5G. Bloomberg non ha detto molto sul nuovo Mac che Apple potrebbe annunciare nello stesso evento, ma gli ultimi report parlano di un nuovo modello di iMac Pro 27''.

Insieme all'iPhone SE di terza generazione, la buona notizia è che, secondo quanto riferito, Apple prevede di rilasciare iOS 15.4 nella prima metà di marzo.

Tra gli altri miglioramenti, l'aggiornamento dovrebbe aggiungere una funzionalità che consentirà agli utenti di sbloccare iPhone tramite Face ID anche indossando una maschera .