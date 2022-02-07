GTA 6 la Rockstar manda in visibilio gli appassionati

Lo sviluppo del prossimo gioco della serie Grand Theft Auto è iniziato, lo ha confermato la Rockstar Games.

Il messaggio in questione è stato pubblicato sul sito web dell'azienda e su Twitter, con l'azienda che ha risposto alla domanda più popolare che riceve da anni.

L'enorme successo di GTA V continua a portare profitti incredibili a Rockstar Games, dal 2013 quando è stato rilasciato per la prima volta per PlayStation 3 e Xbox 360.

Perdendo una generazione di console, Rockstar ha fatto affidamento negli ultimi anni su diverse aggiunte minori al gioco ma principalmente nella versione online del gioco chiamata Grand Theft Auto Online. Va notato che il rilascio di GTA V è avvenuto 5 anni dopo GTA IV.

Le statistiche di vendita che accompagnano l'ultimo titolo sono decisamente impressionanti visto che se non altro si tratta di uno dei giochi più apprezzati di tutti i tempi, che riempie le casse di Rockstar con diversi milioni di dollari.

Solo nei suoi primi 3 giorni ha incassato più di 1 miliardo di dollari, mentre alla fine dello scorso anno GTA V ha totalizzato 155 milioni di vendite! In totale, l'intera serie ha venduto 355 milioni di unità.

Per il prossimo episodio, che potrebbe chiamarsi Grand Theft Auto 6, Rockstar afferma che con ogni nuovo gioco, il suo obiettivo è quello di offrire molto di più rispetto al passato e non vede l'ora di condividere di più sul gioco una volta che le condizioni saranno pronte.

La priorità è data al rilascio della versione aggiornata di GTA V per le console di ultima generazione, una versione che è stata trasferita da novembre 2021 a marzo 2022. La nuova versione del gioco offrirà una grafica aggiornata fino a una risoluzione 4K a 60 fotogrammi per secondo, supporto HDR e ray-tracing, tempi di caricamento più rapidi, feedback tattile, audio 3D e altro ancora.

Grand Theft Auto Online verrà rilasciato anche in una versione standalone per Xbox Series X | S e PlayStation 5, con i possessori di quest'ultima che avranno accesso gratuito per 3 mesi.

