Elden Ring non avrà nessuna falla di sicurezza

FromSoftware ha annunciato che non riscontreremo falle di sicurezza in Elden Ring simili a quelle scoperte di recente nella serie Dark Souls su PC. Abbiamo anche scoperto quando la modalità online tornerà a "Souls".

Alcune settimane fa è stata condivisa in rete una pericolosa vulnerabilità nel codice della versione PC di Dark Souls III.

Ha permesso agli hacker di prendere in remoto il controllo del computer del giocatore e, peggio ancora, si è rivelato essere presente in tutte le puntate della serie rilasciate su PC.

I loro server PvP sono stati quindi chiusi fino a quando FromSoftware non ha risolto il bug. I fan, tuttavia, hanno iniziato a temere che Elden Ring, previsto per il debutto il 25 febbraio, potesse contenere anche una vulnerabilità simile.

Oggi, gli sviluppatori hanno annunciato che durante lo sviluppo del prossimo gioco soulslike per ciascuna delle piattaforme target - PC, PS4, PS5, XOne e XSX / S - hanno adottato tutte le misure di sicurezza necessarie.

La comunità può quindi tirare un sospiro di sollievo. La domanda rimane quando la modalità online tornerà su Dark Souls su PC.

Resta da sperare che gli sviluppatori giapponesi risolvano il problema il prima possibile e che Elden Ring si riveli un gioco buono come promette.