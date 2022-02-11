Android 13, Google ci svela le prime novità

Android 13 Developer Preview 1 è la prima versione di anteprima del nuovo sistema operativo Google.

Il software passa nelle mani degli sviluppatori ed è stata svelata la prima novità che verrà introdotta da Android 13 su smartphone.

Google ha rilasciato Android 13 Developer Preview 1, che è la prima e primissima versione della nuova piattaforma per smartphone.

Può essere installato dai possessori di Pixel più recenti, ma non è ancora un software per utenti medi e più rivolto agli sviluppatori di applicazioni che vogliono vedere i cambiamenti ora.

Android 13 Developer Preview 1 è la prima versione di anteprima del nuovo sistema, ma ce ne sono ancora alcune prima di quella finale.

Il palinsesto pubblicato da Google ci rivela che dopo il rilascio di DP2, sarà il momento della fase beta, che partirà ad aprile.

Tuttavia, a giugno, il sistema entrerà nella sua fase finale, che sarà quella di prepararlo per la premiere per tutti.

Android 13 introdurrà molte novità. Questi includono un nuovo selettore di foto e un modo sicuro per condividere i media localmente e nel cloud.

Poi abbiamo miglioramenti per le impostazioni rapide che includono, tra gli altri aggiunta di riquadri, maggiore disponibilità del motore a colori Material You e rilevamento delle app dei dispositivi nelle vicinanze e possibilità di connettersi ad essi tramite Wi-Fi.

Vale anche la pena menzionare l'aggiunta delle preferenze della lingua per l'applicazione, che ti consentirà di cambiare la lingua indipendentemente dalla lingua utilizzata nel sistema.

Android 13 introdurrà più novità e altre saranno annunciate nella fase di ulteriori test. Developer Preview 1 può essere installato dai possessori di Google Pixel 4 e smartphone più recenti.