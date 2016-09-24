Wider 150 Genesi, il super yacht supertecnologico tutto Made in Italy
di Redazione
24/09/2016
E’ tutto Made in Italy il super yacht supertecnologico di lusso Wider 150 Genesi.Che spettacolo. Bello, confortevole, lussuoso, elegante e ipertecnologico. Wider 150 Genesi è la prova provata del genio e del gusto italiano. A disposizione degli ospiti ci sono 350 metri quadrati di aree esterne, ci sono una piscina con acqua salata e tante altre cose. Poi un sistema ad alta tecnologia di gestione della propulsione. Al Salone Nautico di Genova restano tutti a bocca aperta. Si tratta di una vera e propria ammiraglia lunga 47 metri. La silhouette del Wider 150 è frutto di un disegno del famoso Fulvio De Simoni, insieme all'altrettanto famoso Tilli Antonelli. L'intento dichiarato è quello di rendere più intenso il contatto col mare e, al contempo, ampliare il più possibile gli spazi di vivibilità degli interni. A muovere lo splendido yacht è un elaborato e avanzatissimo sistema propulsivo intelligente, in grado di gestire al meglio l'energia proveniente da quattro motori diesel. Wider 150 Genesi raggiunge la ragguardevole velocità di 14,1 nodi, e l'autonomia è pari a 2.500 miglia nautiche percorse alla velocità media di 13 nodi, ma aumenta a 4.700 nella modalità eco, a 10 nodi. Insomma, un piccolo grande gioiello della nautica italiana in genere, e marchigiana in particolare. Il costo? Meglio non dirlo. Forse non tutti possono permetterselo, anche pagando a rate.
