Apple e McLaren l'acquisizione tra conferme e smentite

In queste ultime ore si è fatta sempre più insistente una voce che ha lasciato a bocca aperta un po' tutti, Apple e McLaren un matrimonio che sa da fare? La Apple, secondo voci di corridoio, sarebbe intenzionata all’acquisizione della scuderia di Formula 1 il tutto seguendo un piano marketing ben preciso, la bomba è stata lanciata in prima battuta dal Financial Times che ha battuto il tasto soprattutto per l’aspetto “strategico” di questa possibile acquisizione. Apple infatti, starebbe pensando ad una vera e propria rivoluzione in campo automobilistico, così mentre l’amministratore delegato della McLaren, Michael Flewitt, smentisce categoricamente tali voci, il progetto sembra andare avanti. C’è da dire, come sottolinea anche l’Ansa, che sono diversi i manager e gli amministratori facenti parte del CEO dell’azienda di Cupertino, che vivono di grandissima passione automobilistica, difatti nel progetto ci sarebbe l’intenzione di spostare alcune pedine fondamentali sotto il marchio McLaren. In primis si vocifera di Eddie Cue, manager dell'azienda di Cupertino che potrebbe rassegnare le dimissioni dall’attuale incarico di consigliere amministrativo del gruppo Ferrari, il progetto di acquisizione potrebbe sfiorare, se non superare, i due miliardi di dollari, tanto il valore attribuito alla scuderia McLaren. D’altronde Apple, così come Google, lavora da diverso tempo al settore automobilistico proprio secondo la logica di una rivoluzione tanto attesa, il primo passo sarebbe il famoso Project Titan, ovvero l’ormai famoso progetto legato alle vetture autonome. Insomma Apple evidentemente non può, evidentemente, andare fino in fondo per una mancata esperienza “sul campo”, da qui la possibilità di ulteriore esperienza con l’acquisizione della McLaren, dunque l’anello mancante per arrivare ad una vera e propria produzione Apple.Apple