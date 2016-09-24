Festival Supernova a Brescia, il massimo della tecnologia
di Redazione
24/09/2016
Il Festival Supernova, il massimo della tecnologia, si svolge a Brescia.Continuano le iniziative meritorie della cittadina lombarda, specialmente quelle dedicate alla scienza e alla tecnologia. Dal 29 settembre al 2 ottobre, si terrà il festival Supernova, un nome che è tutto un programma. Una Supernova, lo ricordiamo, è una stella che, alla fine della propria vita, esplode liberando anche sotto forma di luce, immense quantità di energia. E' quell'energia che gli organizzatori hanno deciso di dare al festival, che è giunto alla sua terza edizione. Innovazione e tecnologie, questo è il target. La creatività, le idee, l'innovazione, sono in grado di modificare positivamente l'ambiente e il rapporto fra l'uomo e il mondo che ci circonda. Lorenzo Maternini, coordinatore dell'iniziativa, è visibilmente soddisfatto: “Questo è il vero anno di svolta per Supernova. Con il festival, Brescia diventa internazionale e si pone al centro del dialogo sui temi di innovazione e tecnologia”. “Parleremo del futuro della città e di come i pilastri dell'economia del nostro territorio ci stiano accompagnando in uno straordinario processo di evoluzione”. Insieme al Comune di Brescia, partner della manifestazione è Ubi Banca, la Provincia di Brescia e l'Università. Un evento da non perdere.
Articolo Precedente
Car sharing con vetture ibride anche in Italia
Articolo Successivo
Wider 150 Genesi, il super yacht supertecnologico tutto Made in Italy
Redazione