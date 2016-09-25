Car sharing con vetture ibride anche in Italia
di Redazione
25/09/2016
Anche in Italia arriva il servizio di car sharing con vetture ibride.Car Sharing, Adesso anche nel nostro Paese è possibile la condivisione di auto ibride. Il servizio si chiama Yuko, che tradotto in italiano vuol dire andiamo. E' Toyota a offrire il nuovo servizio, che è stato attivato inizialmente nella città di Forlì. Ma a fare da apripista è stata la città di Dublino a giugno di quest'anno, dove sembra che il servizio stia andando a gonfie vele con migliaia e migliaia di utenti che ogni mese condividono le vetture ibride con grande soddisfazione e una spesa relativamente contenuta. A Forlì saranno inizialmente disponibili 7 Toyota Yaris Hybrid, con cerchi in lega di ottima fattura e un ampio touchscreen che contiene navigatore, Bluetooth e retroguida. In questa maniera sarà possibile inoltre avere diverse agevolazioni, come ad esempio entrare tranquillamente, e senza permesso alcuno, nelle famigerate zone Ztl. Non solo: sarà permesso parcheggiare anche gratuitamente nelle zone con le strisce blu. Non resta che attendere, per chi è di Forlì o si troverà a passare da quelle parti, il prossimo mese di novembre, quando il servizio sarà attivo sia di giorno sia di notte.
Redazione