WhatsApp una nuova funzione finalmente disponibile
di Redazione
25/03/2021
Una nuova funzione disponibile per la versione desktop di WhatsApp
La versione desktop di WhatsApp, WhatsApp Web, ha ricevuto un tanto atteso aggiornamento che gli utenti aspettavano da tempo.
WhatsApp, che conta 2 miliardi di utenti attivi, si prepara a portare la funzionalità attesa da anni nella versione desktop della piattaforma, WhatsApp Web.
WhatsApp Web, è arrivato alcuni anni fa, precisamente nel 2015, ma non ne consentiva l'utilizzo nei casi in cui il telefono non fosse connesso a Internet.
Dopo il nuovo passaggio, Facebook apre la strada affinché possa essere utilizzato in qualsiasi momento.
In altre parole, con la nuova funzionalità, WhatsApp Web può essere utilizzato anche quando la connessione a Internet è scollegata.
Il servizio non è disponibile in caso di interruzione della connessione a Internet. Qui l'azienda apre la strada alla disponibilità della versione Web in qualsiasi momento.
Questa funzione dovrebbe essere disponibile nei prossimi mesi.
Redazione