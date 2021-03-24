La LG potrebbe dire addio al mercato degli smartphone dopo 23 trimestri di perdite

La sudcoreana LG potrebbe dire addio al mercato degli smartphone molto presto.

Il produttore sudcoreano LG, che si era fatto strada molto bene nel mercato degli smartphone, non è riuscito a far fronte ai suoi rivali cinesi e ha perso popolarità giorno dopo giorno.

L'azienda, che ora si concentra sul segmento medio invece che sui modelli di punta e vuole competere qui, a quanto pare non ottiene ancora quello che vuole.

Il CEO di LG, Kwon Bong-seok, ha chiarito all'inizio di quest'anno che la società potrebbe ritirarsi dal mercato degli smartphone. Il CEO ha anche affermato che la loro priorità è vendere o ridimensionare.

Durante questo periodo, LG ha tenuto colloqui con il gigante automobilistico tedesco Volkswagen e la società vietnamita Vingroup JSC per la vendita della sua divisione smartphone. Tuttavia, finora non è stato raggiunto alcun accordo.

La chiusura della divisione smartphone è ora una priorità assoluta poiché LG non è riuscita a raggiungere alcun accordo per la vendita. Fonti vicine all'azienda affermano che la notizia della chiusura potrebbe essere annunciata ad aprile.

L'unità smartphone di LG, che ha annunciato 23 trimestri consecutivi di perdite dal secondo trimestre del 2015, da allora ha perso un totale di 4,43 miliardi di dollari.

