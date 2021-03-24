iPhone 13, cosa sta preparando di speciale la Apple?

In rete si susseguono le indiscrezioni riguardo ai nuovi modelli della serie iPhone 13 della Apple, ma cosa ci sta riservando l'azienda?

Sul web sono migliaia e migliaia gli utenti che stanno aspettando con impazienza, la serie di iPhone 13 sarà, con tutta probabilità, commercializzata entro la fine di quest'anno. Tuttavia, per ora, non ci sono dettagli chiari su quale mese verranno lanciati i dispositivi.

Secondo il nuovo rapporto di analisi, che sarebbe trapelato, la serie iPhone 13 avrà un'opzione di archiviazione di 1 TB di capacità. La ragione di ciò è l'aumento del volume di dati e gli utenti che necessitano di più spazio. In questo modo, ai consumatori verrà fornito uno spazio confortevole per un utilizzo di memoria di grandi dimensioni.

Spazio di archiviazione maggiorato

Il progresso della tecnologia apre anche la strada alla crescita dello spazio di archiviazione degli smartphone. All'inizio , abbiamo visto telefoni con capacità di 8 e 16 GB , ora questi numeri sono aumentati a 512 GB. Nei prossimi giorni, inizieremo a vedere le opzioni di archiviazione da 1 TB. Perché l'ingrandimento degli obiettivi della fotocamera aumenterà le dimensioni delle foto e farà sì che l'utente necessiti di uno spazio di archiviazione più ampio.

Fotocamera degna della linea iPhone

D'altra parte, la serie di iPhone 13 di nuova generazione sarà ambiziosa per quanto riguarda la fotocamera. Perché, secondo gli ultimi rapporti, Apple includerà le fotocamere LIDAR nei prossimi iPhone. Queste fotocamere, che sappiamo bene essere di serie nei modelli di fascia alta, dovrebbero diventare standard nella serie iPhone 13.

La serie iPhone 13, che in precedenza era trapelata con varie immagini di rendering, avrà una configurazione diversa come modulo. Il design della fotocamera posteriore dei telefoni avrà un modulo in vetro integrato e sarà oscurato con un colore tendente al nero.