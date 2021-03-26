Qualcomm potrebbe entrare nel mondo dei videogame con una console

Qualcomm potrebbe entrare nel mondo dei videogame con una propria console gioco

La console di gioco dovrebbe essere simile alla Nintendo Switch ma con un'interfaccia basata su Android ed un circuito con sistema Snapdragon.

Qualcomm potrebbe essere sulla buona strada con qualcosa di suo per il mercato consumer, sotto forma di una console di gioco. La loro tecnologia è integrata in innumerevoli telefoni e dispositivi mobili, ma secondo fonti di Android Police, il progetto stesso sarà più simile ad un Nintendo Switch.

Android Police afferma di aver visto le immagini di un prototipo, che "sembra immediatamente familiare al proprietario di un Nintendo Switch". L'unità principale è descritta come una sorta di telefono leggermente più grande e più ruvido con una dimensione dello schermo di circa 6,5 ​​pollici. I controlli manuali inclusi sono staccabili. L'unità principale, un design leggermente più grande e più spazioso, gestirà la generazione di calore meglio delle unità ultrasottili e fornirà spazio per una batteria con una capacità di 6.000 mAh.

Qualcomm prevede lanciare tale dispositivo nel primo trimestre del 2022, il che significa che la console di gioco potrebbe essere equipaggiata con lo Snapdragon di prossima generazione. Non ci sono informazioni sull'intenzione di Qualcomm di personalizzare una soluzione o sull'opportunità di utilizzare circuiti esistenti, ma la console di gioco riceve il supporto 5G con il modem X55 di Qualcomm.

Come con la Nintendo Switch, la console di gioco potrà essere collegata ad una TV o un altro schermo esterno, ma non è chiaro se si tratti di una connessione immagine dedicata. USB Type-C viene utilizzato come connettore per la ricarica ed è ipotizzabile che il trasferimento delle immagini possa essere integrato nella stessa porta. Per l'archiviazione esterna, è integrato un lettore di schede di memoria per schede SD.

Il sistema operativo dovrebbe essere Android 12 con personalizzazioni per le applicazioni di gioco. Qualcomm prevede di costruire la propria piattaforma multimediale in futuro, ma spera di lanciare Epic Games Store, che ha un'applicazione Android in fase di sviluppo.