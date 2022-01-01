WhatsApp tutte le funzionalità che molti non conoscono

Il sito WABetaInfo trovato su un aggiornamento pianificato che sarà implementato in WhatsApp. La novità è nella versione beta del messenger e riguarda la possibilità di condividere foto e video in modo più dinamico.

La nuova opzione consente all'utente di inviare il proprio video o foto a più di un destinatario tramite la schermata di condivisione in una conversazione. In questo modo, quando scatti una foto o registri un video da inviare in una determinata chat, puoi inoltrare i media ad altri contatti senza dover accedere alla tradizionale opzione di inoltro della piattaforma.

Secondo il portale, sotto l'opzione per inviare il file, apparirà un elenco dei tuoi contatti in modo da poter selezionare chi riceverà anche il tuo video o la tua foto, senza uscire dalla schermata di modifica dei media.

La novità funzionerà come scorciatoia, poiché esiste una funzione di condivisione di file, accessibile solo con più clic. È interessante notare che lo strumento è in fase di test nella versione beta di WhatsApp , che è adatta per lo sviluppo.

Conosci queste funzionalità di WhatsApp?

WhatsApp è la piattaforma di messaggistica più utilizzata in assoluto, sebbene l'applicazione abbia una discreta quantità di utenti, per molti alcune funzionalità sono ancora sconosciute.

Modalità di salvataggio dei dati: questa funzione consente all'utente di WhatsApp di salvare i dati (internet) utilizzati sulla piattaforma. Tuttavia, la funzione è accessibile solo su dispositivi iPhone (iOS).

Video silenziati: quando si registra un video dalla fotocamera nativa dell'applicazione, è possibile silenziare il supporto se ha un cattivo audio. Basta fare clic sull'icona del suono prima di inviare il file al tuo contatto.

Cerca adesivi: di recente WhatsApp ha rilasciato una barra di ricerca, una funzione che permette di cercare adesivi tramite parole chiave, come nel caso di emoji e GIF.

Scegli chi può aggiungerti ai gruppi: puoi selezionare dai tuoi contatti le persone che possono aggiungere il tuo numero per entrare automaticamente in un gruppo. La funzione si trova nelle impostazioni di messenger. Nella scheda "Gruppi", fai clic su "I miei contatti, tranne…".