James Webb Telescope sta dando via ad una nuova era

Il James Webb Space Telescope è il telescopio più potente mai lanciato ed è progettato per fare scoperte rivoluzionarie che segneranno una nuova era nella ricerca astronomica.

Considerato il successore del telescopio spaziale Hubble, questo osservatorio è il risultato di una collaborazione tra la NASA, l' Agenzia spaziale europea (ESA) e l' Agenzia spaziale canadese (CSA), e contribuirà ad approfondire la conoscenza delle origini dell'universo in quanto sarà in grado di catturare la luce infrarossa delle galassie più giovani e delle prime stelle.

La missione del James Webb Telescope

Il James Webb Telescope succederà al "vecchio" Hubble e diventerà il prossimo grande osservatorio della scienza spaziale.

È stato progettato per fare scoperte rivoluzionarie in tutti i settori dell'astronomia, ma la sua missione principale sarà quella di indagare sull'universo primordiale e fornire risposte ad alcune importanti domande astrofisiche, come la formazione delle prime galassie, la loro evoluzione, il funzionamento dell'oscurità, materia, energia oscura, tra gli altri.

In questo senso, fornirà dati inestimabili sul sistema solare e sulla formazione ed evoluzione di stelle, pianeti e galassie.

Può anche aiutare a rilevare se la vita esiste oltre il pianeta Terra, poiché la sua strumentazione scientifica gli consentirà di analizzare con precisione le atmosfere degli esopianeti, alla ricerca di molecole e biomarcatori che possono essere solo il risultato di attività organiche.

Il James Webb viaggerà (grazie al suo array solare che genera elettricità e gli dà la capacità di orientarsi e "volare" nello spazio) fino al secondo punto di Lagrange (L2), a 1,5 milioni di km al di fuori dell'orbita terrestre circostante dal Sole, dove può essere conservato a una temperatura fresca e stabile per osservare la luce infrarossa .

Dovrebbe volerci un mese per raggiungere la sua orbita L2. Durante il viaggio, il telescopio verrà posizionato, raffreddato alla sua temperatura operativa, e i suoi sistemi inizieranno a regolarsi.

Una volta in posizione, i processi di connessione e verifica dello strumento richiederanno diversi mesi. In totale, se tutto va bene , ci vorranno sei mesi dal lancio per vedere le prime immagini catturate da James Webb.

Quali sono gli obiettivi del James Webb Telescope

Il James Webb Telescope sonderà l'universo primordiale, alla ricerca di tracce di prime stelle e galassie.

Con la sua tecnologia, sarà in grado di vedere oggetti da 100 a 200 milioni di anni dopo il Big Bang .

Un obiettivo specifico della tua missione sarà capire come si formano ed evolvono le galassie ei buchi neri .

Studierà anche il ciclo di vita delle stelle , dalla nascita alla morte.

James Webb è stato anche progettato per studiare la formazione e l'evoluzione dei sistemi planetari, compreso il nostro sistema solare , in particolare i pianeti più periferici.

In questa linea, utilizzerà i suoi strumenti ottici per studiare gli esopianeti , le loro atmosfere e qualsiasi marcatore di vita su di essi.

James Webb potrà indagare su diverse questioni che ancora oggi sarebbero quasi impossibili, come i buchi neri. Questo dovrebbe contribuire ad una conoscenza più profonda del nostro Universo.

L'osservazione a infrarossi consentirà al telescopio James Webb di accedere a parti nascoste del Sistema Solare , sbirciare nelle nubi di polvere che costituiscono i vivai stellari e planetari, esaminare la composizione chimica delle atmosfere degli esopianeti e sbirciare ancora più indietro nel tempo per vedere il primo poche galassie che si sono formate nell'universo primordiale.

foto@Wikimedia