I giochi più venduti del 2021 per PS5

FIFA 22 è diventato il gioco per PlayStation 5 più venduto in Europa nel 2021. Christopher Dring, capo di GamesIndustry.biz, ha condiviso i dati su Twitter.

Il giornalista ha osservato che il secondo posto nelle vendite su PS5 è stato preso da Marvel's Spider-Man: Miles Morales.

Allo stesso tempo, secondo lui, il gioco di Sony e Insomniac Games non è rimasto molto indietro rispetto a FIFA 22. Dring ha anche aggiunto che Resident Evil Village è entrato nella top 5 dei giochi più venduti su PS5 .

In precedenza, FIFA 22 era di nuovo in cima alla classifica del Regno Unito.

Tra il 30 novembre e il 4 dicembre, è riuscita a sostituire Mario Kart 8 Deluxe, che è sceso di una posizione. Call of Duty: Vanguard ha completato i primi tre titoli più popolari.