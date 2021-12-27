Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

I giochi più venduti del 2021 per PS5

Redazione Avatar

di Redazione

27/12/2021

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

FIFA 22 è diventato il gioco per PlayStation 5 più venduto in Europa nel 2021. Christopher Dring, capo di GamesIndustry.biz, ha condiviso i dati su Twitter.

Il giornalista ha osservato che il secondo posto nelle vendite su PS5 è stato preso da Marvel's Spider-Man: Miles Morales.

Allo stesso tempo, secondo lui, il gioco di Sony e Insomniac Games non è rimasto molto indietro rispetto a FIFA 22. Dring ha anche aggiunto che Resident Evil Village è entrato nella top 5 dei giochi più venduti su PS5 .

In precedenza, FIFA 22 era di nuovo in cima alla classifica del Regno Unito.

Tra il 30 novembre e il 4 dicembre, è riuscita a sostituire Mario Kart 8 Deluxe, che è sceso di una posizione. Call of Duty: Vanguard ha completato i primi tre titoli più popolari.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

James Webb Telescope sta dando via ad una nuova era

Articolo Successivo

Apple iPhone, dal 2022 niente più SIM

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

09/10/2022

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

09/10/2022

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

05/10/2022