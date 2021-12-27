Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Apple iPhone, dal 2022 niente più SIM

Redazione Avatar

di Redazione

27/12/2021

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

La maggior parte delle voci di corridoio che girano, vogliono che Apple utilizzi esclusivamente la tecnologia eSIM degli iPhone che verranno rilasciati da settembre 2022 in poi.

Inizialmente, questo è stato detto per l'iPhone 15 Pro, ma potrebbe essere la regola per tutti i modelli dell'azienda.

Secondo le informazioni trapelate a vari leakster, Apple ha già avviato contatti con diversi provider negli USA, al fine di preparare il terreno per il passaggio allo stato di cessazione dell'uso delle SIM fisiche degli iPhone.

Una politica simile è già stata implementata da Apple su iPhone 13 venduti negli Apple Store o tramite il suo negozio online negli Stati Uniti.

Si stima che alcuni dei modelli di iPhone 14 avranno l'uso esclusivo della tecnologia eSIM, mentre inizialmente si era notato che la mossa specifica di Apple verrà effettuata dal modello di iPhone 15 in poi.

La maggior parte delle fonti, tuttavia, concorda sul fatto che i maggiori cambiamenti sono previsti a partire da settembre 2022 .

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

I giochi più venduti del 2021 per PS5

Articolo Successivo

Il James Webb Telescope cambierà la nostra storia

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

09/10/2022

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

09/10/2022

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

05/10/2022