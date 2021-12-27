Apple iPhone, dal 2022 niente più SIM
di Redazione
27/12/2021
La maggior parte delle voci di corridoio che girano, vogliono che Apple utilizzi esclusivamente la tecnologia eSIM degli iPhone che verranno rilasciati da settembre 2022 in poi.
Inizialmente, questo è stato detto per l'iPhone 15 Pro, ma potrebbe essere la regola per tutti i modelli dell'azienda.
Secondo le informazioni trapelate a vari leakster, Apple ha già avviato contatti con diversi provider negli USA, al fine di preparare il terreno per il passaggio allo stato di cessazione dell'uso delle SIM fisiche degli iPhone.
Una politica simile è già stata implementata da Apple su iPhone 13 venduti negli Apple Store o tramite il suo negozio online negli Stati Uniti.
Si stima che alcuni dei modelli di iPhone 14 avranno l'uso esclusivo della tecnologia eSIM, mentre inizialmente si era notato che la mossa specifica di Apple verrà effettuata dal modello di iPhone 15 in poi.
La maggior parte delle fonti, tuttavia, concorda sul fatto che i maggiori cambiamenti sono previsti a partire da settembre 2022 .
