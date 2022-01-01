Elon Musk sta occupando tutto lo spazio a disposizione con Starlink?

Tra le lamentele dell'Agenzia spaziale europea e della Cina secondo l'uomo d'affari sta riducendo lo spazio disponibile per altri veicoli spaziali, Elon Musk ha risposto che lo spazio a disposizione è "semplicemente gigantesco".

Elon Musk, imprenditore miliardario, ha respinto nelle dichiarazioni pubblicate mercoledì (29) sul quotidiano Financial Times (FT) che il lancio dei satelliti orbitali Starlink da parte della sua società SpaceX sia un impedimento per altri programmi spaziali.

Il 5 dicembre 2021, Josef Aschbacher, direttore dell'Agenzia spaziale europea (ESA), si è anche lamentato con il FT che la compagnia di Musk stava "impostando le regole" nell'emergente economia spaziale commerciale e che avrebbe ridotto la radio frequenze e spazio orbitale a disposizione di altre società.

Più di recente, lunedì (27), la Cina ha protestato in una nota diplomatica alle Nazioni Unite contro i satelliti SpaceX, affermando che si erano quasi scontrati all'inizio di dicembre con la stazione spaziale cinese di Tiangong.

Tuttavia, l'imprenditore statunitense ritiene che le critiche siano esagerate.

"Questa non è una situazione in cui stiamo effettivamente bloccando gli altri. Non stiamo impedendo a nessuno di fare qualcosa, né ci aspettiamo di fare nulla", ha risposto Musk nell'ultimo articolo.

Ha sostenuto che lo spazio è "semplicemente gigantesco" e che i satelliti che ha inviato "sono molto piccoli", quindi il problema non è così importante come potrebbe sembrare.

SpaceX ha finora lanciato circa 2.000 satelliti per la sua rete a banda larga Starlink e prevede di aumentare il loro numero nell'orbita terrestre di altre decine di migliaia.

Il direttore esecutivo della compagnia spaziale ha confrontato questo numero con i "due miliardi di auto e camion" che esistono sulla Terra e ha stimato che ogni strato orbitale è più grande della superficie del nostro pianeta, con un nuovo strato ogni dieci metri di altitudine.

"Questo suggerisce lo spazio per decine di miliardi di satelliti. Qualche migliaio di satelliti non è niente. È come, guarda, avere qualche migliaio di auto sulla Terra, non è niente", ha spiegato.

Tuttavia, Jonathan McDowell, un astrofisico dell'Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, mette in dubbio che il numero di satelliti nello spazio e di veicoli sulla Terra siano comparabili, osservando che la velocità superiore a 27.000 km/h del primo riduce notevolmente il loro spazio di manovra.

Con soli tre secondi di deviazione, ogni strato orbitale consentirebbe un massimo di appena 1.000 satelliti simultanei , ha calcolato.

Lo scienziato ha anche affermato che la difficoltà di calcolare le traiettorie di così tanti satelliti, oltre alle variazioni del clima solare, rendono molto difficile prevedere potenziali collisioni fino a poco tempo prima che si verifichino, nel senso che lo spazio "è già troppo occupato".

Allo stesso tempo, Laura Forczyk, analista spaziale di Astralytical, una società di consulenza spaziale, è d'accordo con Musk sul fatto che questo sia un problema di gestione del traffico, e quindi raccomanda una maggiore cooperazione internazionale per decidere "come dovrebbe essere distribuito lo spazio orbitale e [come] il traffico spaziale [dovrebbe essere] gestito".

