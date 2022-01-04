Arriva il collare in stile Apple Watch per cani

Il collare intelligente di Invoxia promette di monitorare la respirazione, il battito cardiaco e l'attività fisica del migliore amico dell'uomo.

Invoxia presenta al CES un collare intelligente che integra il GPS, un sensore di attività fisica e che può monitorare il battito cardiaco e la respirazione dei cani.

L'approccio dell'azienda è diverso e utilizza sensori radar miniaturizzati controllati da un algoritmo di intelligenza artificiale per rilevare questi segni vitali.

Secondo Amélie Caudron, CEO di Invoxia, “c'è un radar che si piazza davanti al collo e che emette un segnale radio; questo segnale non si rifletterà nel pelo del cane (…) quindi non importa quanto sia peloso l'animale, il segnale verrà riflesso dal primo strato di pelo. Il radar è in grado di rilevare la velocità e il movimento della pelle anche sotto il colletto”, come riporta il portale The Verge.

La lettura di questi segnali viene effettuata dall'algoritmo, che poi determina il battito cardiaco e la frequenza respiratoria.

Il collare di Invoxia non ha quindi bisogno di essere posizionato molto stretto intorno al collo, come accade, ad esempio, con smartwatch e bracciali per umani.

Questo dispositivo dispone anche di sensori GPS, connessione Bluetooth, Wi-Fi e LTE-M, oltre a poter emettere avvisi per un'app e un suono di avviso.

Uno svantaggio, per ora, è che è stato possibile sviluppare solo collari per animali di taglia media: la miniaturizzazione dei radar non è sufficiente per creare un modello per le razze più piccole.

Quando si tratta di attività fisica, il collare può rilevare se il cane cammina, corre, graffia, mangia, beve, abbaia o riposa e c'è un pelo che può essere rimosso e lavato.

Il sistema è concepito per essere di aiuto negli scenari post-operatori, nell'introduzione di un nuovo farmaco o semplicemente per tenere d'occhio gli animali con problemi respiratori o cardiaci.

La soluzione di Invoxia dovrebbe arrivare sul mercato in estate, con un costo di circa 100 dollari per il collare, più un abbonamento mensile di 12,99 dollari per la funzionalità GPS.