Plutone verrà definitivamente classificato come pianeta

Gli astronomi hanno chiesto che Plutone venga riclassificato come un "pianeta" a tutti gli effetti, piuttosto che un "pianeta nano", a seguito di una revisione anni fa.

Plutone è stato classificato come pianeta nano nel 2006 dall'Unione Astronomica Internazionale, con una decisione che ha suscitato ampie polemiche e non ha ottenuto l'unanimità nella comunità scientifica.

La decisione scientifica, all'epoca, si basava sull'incapacità di Plutone di osservare tre requisiti principali per essere degno di descrivere un pianeta.

In uno studio pubblicato sul quotidiano scientifico Icarus, i ricercatori hanno esortato le loro controparti dell'Unione Astronomica Internazionale a riconsiderare la loro classificazione.

Lo studio ha sottolineato la necessità di ritirarsi dalla definizione, che hanno descritto come non scientifica, nonché di smettere di insegnare questa materia, secondo quanto riportato da Sky News.

Secondo gli standard dell'Unione Astronomica Internazionale, un corpo spaziale ha bisogno di diverse condizioni per essere un pianeta, la prima delle quali è che sia sferico, oltre a ruotare attorno a una stella, e non condividere il suo ambiente magnetico con altre cose nella sua orbita.

