Il 2022 si apre con OnePlus 10 Pro

Il produttore cinese di smartphone OnePlus ha annunciato il suo primo nuovo telefono per il 2022, il OnePlus 10 Pro.

Engadget ha rivelato tutte le informazioni annunciate finora per il nuovo telefono, che si presenta con uno schermo da 6,7 ​​pollici, con precisione LTPO.

Il telefono è dotato dell'ultima generazione di processore Snapdragon 8 Gen 1, oltre a un caricabatterie veloce da 80 W e una funzione di ricarica wireless da 50 W.

E la nuova batteria del telefono, OnePlus 10 Pro, ha una capacità di 5000 mAh e il telefono supporta l'ultimo sistema operativo Android 12.

Per quanto riguarda le sue fotocamere, Engadget prevede che il nuovo telefono OnePlus 10 Pro sarà lanciato con una fotocamera con una frequenza del sensore compresa tra 48 e 50 mega pixel.

È previsto l'annuncio ufficiale del marchio OnePlus per tutte le versioni del nuovo telefono 10 Pro l'11 gennaio, con la divulgazione di tutti i costi a cui le sue versioni verranno messe sul mercato.