Gli astronomi pubblicano una mappa di 250mila buchi neri
di Redazione
05/01/2022
Gli astronomi hanno pubblicato una mappa dettagliata dei buchi neri ed è la mappa più accurata fino ad oggi.
Questa mappa è stata rivelata nell'ultimo test dell'Università di Leida. Questo è un enorme passo avanti nella scienza e un passo avanti per le possibilità future.
Secondo un rapporto del sito web del nostro partner WION, questa mappa è stata pubblicata sul Journal of Astronomy and Astrophysics.
Questa è la mappa più dettagliata di sempre, chiamata anche mappa a bassa radiofrequenza.
Questo risultato è arrivato dopo molti anni di duro lavoro, lavorando su dati molto impegnativi. Il ricercatore ha affermato che è stata adottata una tale tecnica attraverso la quale l'immagine del cielo viene catturata con l'aiuto di segnali radio.
Per questo lavoro sono state installate antenne array a bassa frequenza nelle stazioni di 9 paesi europei.
Ci sono tre classi di buchi neri in questa mappa. I buchi neri più piccoli sono quelli che si formano a seguito della distruzione di una singola stella.
Come il centro della nostra galassia, ci sono buchi neri supermassicci di "supermassa" a 26.000 anni luce dalla Terra, la distanza, cioè, quattro milioni di volte la massa del Sole.
Sono stati trovati anche alcuni buchi neri di media massa con una massa intermedia.
