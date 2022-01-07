Fast il telescopio cinese scopre i campi magnetici interstellari

Gli scienziati cinesi sono stati in grado di ottenere la precisa intensità del campo magnetico in una nuvola molecolare; È una regione in mezzo alle stelle che sembra pronta per la formazione stellare, attraverso il radiotelescopio cinese "Fast", che ha un diametro di 500 metri.

Secondo l'agenzia di stampa cinese, utilizzando la tecnica HINSA, gli scienziati hanno scoperto chiaramente l'effetto Zeeman (suddivisione della riga spettrale in più componenti di frequenza in presenza di un campo magnetico); Dove

è il "Fast" l'unica sonda diretta per determinare l' intensità del campo magnetico tra le stelle.

Il risultato mostra che tali nuvole raggiungono uno stato supercritico; È un punto critico quando collassa in stelle e si è verificato prima di quanto si pensasse in precedenza sulla base del Modello Standard.

In questo contesto, Richard Crutcher, Professore Emerito di Astronomia presso l'Università dell'Illinois, afferma che questa scoperta è importante per comprendere l'astrofisica della formazione stellare; Dimostra l'importanza di FAST nell'affrontare importanti problemi astrofisici irrisolti.

Gli scienziati hanno rivelato che la struttura del campo magnetico sovrapposto attraverso il mezzo neutro freddo, il guscio molecolare e il nucleo denso, sono simili per direzione e dimensioni.

L'interferenza del campo magnetico indica che la diffusione del campo si verifica durante la formazione del guscio molecolare tramite un meccanismo precedentemente sconosciuto.

Attraverso FAST, gli scienziati hanno identificato più di 500 nuove pulsar tra ottobre 2017 e dicembre 2021 e hanno scoperto un totale di 1.652 lampi indipendenti da una singola sorgente FRB; È il più grande insieme di eventi FRP mai scoperto.

È interessante notare che il telescopio "FAST", che si trova in una depressione carsica naturalmente profonda e rotonda nella provincia di Guizhou, nel sud-ovest della Cina, è entrato ufficialmente in funzione nel gennaio 2020 ed è stato ufficialmente aperto al mondo il 31 marzo 2021, come si ritiene il radiotelescopio più sensibile al mondo.

foto@Wikimedia