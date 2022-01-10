AMD svela il nuovo processore Ryzen 7000

AMD ha parlato dei processori mobili della serie Ryzen 6000 e della scheda grafica RX 6500 XT, nonché dei prossimi processori Ryzen 5000X3D e dell'architettura Zen 4 della serie Ryzen 7000 al CES 2022.

Benchleaks ha presto scoperto due dei suoi chip Zen 4 5nm in un progetto.

I cosiddetti processori Ryzen 7000 sono apparsi nel progetto MilkyWay@Home sulla piattaforma BOINC. Non abbiamo dati sulle prestazioni in quanto la piattaforma non include un test.

Il progetto MilkyWay@Home consiste in utenti che si uniscono e utilizzano la loro potenza di calcolo combinata per creare un modello tridimensionale della galassia della Via Lattea.

La piattaforma BOINC normalmente elenca in modo errato il numero di processori, ma è probabile che indichino il numero di thread. Ad esempio, il Ryzen 9 5950X sembra essere un processore a 32 core qui. La piattaforma rivela anche la quantità di cache L2.

Il primo processore è apparso con il nome in codice 100-000000666-21_N e ha otto core. Per indovinare, questa CPU potrebbe essere la Ryzen 7 7800X, il successore della Ryzen 7 5800X.

L'altro chip, nome in codice 100-000000665-21_N, sembra avere 16 core. Quindi potremmo guardare al Ryzen 9 7950X, che sostituirà direttamente l'attuale Ryzen 9 5950X.

Secondo la fonte, i CPUID dei due processori Ryzen corrispondono ai chip desktop Zen 4 di AMD. Normalmente questi sono esempi di ingegneria e non conosciamo i loro tassi di frequenza.

L'attuale serie Ryzen 5000 (Vermeer) che utilizza i core Zen 3 di AMD ha 512 KB di cache L2 per core. Il rapporto di BOINC mostra processori Zen 4 con 1.024 KB di cache L2 per core.

Se queste informazioni sono corrette, la quantità di cache L2 raddoppierà con la nuova architettura. In questo contesto, possiamo aspettarci un aumento della quantità di cache L3.

I nuovi processori usciranno nella seconda metà del 2022 e non vedremo più pin sulla CPU con il socket LGA (Land Grid Array). Il produttore di chip ha anche recentemente confermato in prima persona che la piattaforma AM5 sarà di lunga durata .