Galaxy Unpacked, l'evento del nuovo Galaxy S22

È trapelata la data dell'evento Galaxy Unpacked, in cui Samsung presenterà i modelli Galaxy S22, Galaxy S22 Plus e Galaxy S22 Ultra.

Samsung è stata criticata da molti per aver accantonato la serie Galaxy Note. Trasportando il supporto S-Pen al modello Galaxy S21 Ultra introdotto lo scorso anno, la società aggiungerà uno slot S-Pen al Galaxy S22 Ultra, secondo le indiscrezioni.

Secondo le informazioni fornite dal sito Ddaily, l'evento in cui Samsung presenterà i suoi modelli di punta si terrà l'8 febbraio.

Le date di pre-ordine dei modelli introdotti sono state dichiarate il 9 febbraio. È tra le informazioni trapelate che i nuovi dispositivi saranno in vendita il 24 febbraio.

Protagonista dell'evento che si terrà sarà il Galaxy S22 Ultra con lo slot S-Pen. Il processore Exynos 2200 sviluppato da Samsung sarà utilizzato nei modelli che saranno venduti nel nostro paese.

Con la GPU RDNA2 a 6 core , Samsung ha alzato le aspettative di molti utenti. Il core principale di Exynos 2200 a 2,5 GHz funziona a velocità di clock di 2,52 GHz a una velocità di tre core ad alte prestazioni e 1,73 GHz con quattro core a velocità di clock di produttività.

Prodotto con tecnologia a 4 nm, l'Exynos 2200 sarà apparentemente ambizioso in termini di prestazioni.

I modelli Galaxy S22, Galaxy S22 Plus e Galaxy S22 Ultra dovrebbero essere presentati durante l'evento.

Galaxy S22 Ultra, il modello di punta della serie, utilizzerà un pannello AMOLED con una frequenza di aggiornamento dello schermo di 120Hz .

È tra le informazioni trapelate che il modello, che dovrebbe essere dotato di uno schermo da 6,8 pollici, avrà una luminosità di 1.500 nits e un certificato HDR10 Plus.

Il modello Galaxy S22 Ultra sarà offerto agli utenti con 12 GB di RAM/128 GB di memoria, 12 GB di RAM/256 GB di memoria e 16 GB di RAM/512 GB di memoria . Si afferma che la società utilizzerà la tecnologia UFS 3.1 sul lato storage.

Galaxy S22 Ultra, noto per essere stato introdotto con il suo array di quattro fotocamere, ha una fotocamera principale da 108 Megapixel f / 1.8, una fotocamera ultra grandangolare da 12 Megapixel f / 2.2, un teleobiettivo da 10 Megapixel f / 2.2 con zoom 3x e 10 Megapixel.

Verrà utilizzato un teleobiettivo periscopio 4.9 con zoom ottico 10x. L'azienda presenterà un obiettivo da 40 Megapixel f / 2.2 nella fotocamera selfie.

Il modello Galaxy S22 Ultra, che dovrebbe essere dotato di una batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 45 W , utilizzerà tecnologie di ricarica wireless da 15 W e ricarica wireless inversa da 4,5 W.

Si afferma inoltre che il nuovo modello sarà introdotto con l'interfaccia One UI 4 basata su Android 12.

