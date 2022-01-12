Realme 9 Pro arrivano i dettagli ed il prezzo

Realme 9 Pro e Realme 9 Pro+ promettono di essere smartphone molto interessanti.

Realme mira a catturare la sua fetta di un pubblico fedele al marchio Xiaomi, l'azienda si sta preparando per l'uscita della serie Realme 9, che promette di essere un successo.

Il primogenito Realme 9i ha già debuttato e altri modelli della linea dovrebbero aggiungersi a febbraio. Uno dei dispositivi avanzati della serie dovrebbe essere il Realme 9 Pro, le cui caratteristiche sono trapelate in rete.

È stato riferito che il pannello frontale sarà dotato di uno schermo AMOLED con una diagonale di 6,67 pollici con risoluzione FullHD+ con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz.

Il display raggiungerà un picco di 1000 nits ed è protetto da Gorilla Glass 5.

Come piattaforma hardware, Realme 9 Pro riceverà un chipset Snapdragon 695, offrirà 6/8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, oltre al sistema operativo Android 12.

La capacità della batteria è di 5000 mAh e promette 33 W di ricarica rapida. Lo smartphone alloggerà un modulo frontale da 16 megapixel e una tripla fotocamera posteriore da 64 Mp + 8 Mp (ultra-wide) + 2 Mp (macro).

È indicato che il prezzo di uno smartphone dovrebbe essere intorno ai 244 dollari e molto probabilmente stiamo parlando della versione base.

L'azienda dovrebbe presentare il Realme 9 Pro+, che potrebbe differire dal "normale firmware" con la fotocamera principale.

Il sensore da 64 megapixel sarà sostituito da un sensore da 108 megapixel. Lo smartphone dovrebbe essere immesso sul mercato al costo di 271 dollari.

Fonte: twitter / Foto@Wikimedia