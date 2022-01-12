Motorola pronta per il nuovo smartphone pieghevole

Sono tante le fonti in rete che hanno fatto trapelare immagini mostrando l'aspetto del nuovo telefono Razr 3, che Motorola si prepara a lanciare al più presto.

Le immagini trapelate del telefono mostrano che il suo design è in qualche modo simile al design dell'ultimo telefono Razr, ma ha bordi più curvi e una nuova forma per la cornice della fotocamera esterna, oltre a uno slot per microfono aggiuntivo.

Secondo le indiscrezioni, il telefono previsto sarà in grado di funzionare con le reti 5G e sarà dotato di un avanzato processore Snapdragon 8 Gen 1 classificato come uno dei migliori processori per telefoni fino ad oggi.

I modelli di questo telefono avranno 6 e 8 GB di RAM, 128 e 256 GB di memoria interna e schermi AMOLED flessibili con risoluzione Full HD +, con una frequenza equivalente a 120 Hz, secondo "rt".

Il Motorola Razr 3 eseguirà Android 12 e sarà dotato di un chip NFC per il pagamento elettronico, inoltre supporterà la tecnologia Ultra-Wide Band e tecnologie di isolamento acustico esterno per garantire un'eccellente nitidezza del suono durante le telefonate.

foto@Wikimedia