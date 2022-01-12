Loading...

Uber: La app lascia Apple Watch

di Redazione

12/01/2022

Secondo The Verge, Uber ha chiuso la sua app su Apple Watch, mostrando un messaggio agli utenti che chiedono di accedere all'app mobile dell'azienda.

L'azienda non supporta più l'applicazione Apple Watch, stando al testo del messaggio, che si conclude con le scuse di Uber per gli eventuali disagi causati dall'interruzione del servizio sull'Apple Watch.

Il messaggio conteneva anche un'emoji triste.

Uber non ha ancora rimosso la sua app dall'App Store di Apple Watch, dove esiste ancora. Ma il rapporto afferma che l'app verrà rimossa quando la società rilascerà il prossimo aggiornamento dell'app iOS.

