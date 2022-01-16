A differenza della PS4, la Xbox One smette di essere prodotta

Alcuni giorni fa è stato annunciato che Sony ha deciso di continuare a produrre la sua vecchia console PlayStation 4, in risposta alla carenza, divenuta ormai cronica, della nuova console PlayStation 5.

Anche Microsoft sta avendo difficoltà a tenere il passo con la domanda per la sua console Xbox Series X , tuttavia, a differenza del suo concorrente in Giappone, ha annunciato ufficialmente di aver smesso di produrre tutte le console della serie Xbox One.

La serie Xbox One comprendeva tre diversi modelli di console e infatti due di essi, la One X e l'edizione digitale della One S, uscirono dalla linea di produzione ancor prima del lancio dell'attuale generazione.

Il modello standard di Xbox One S (che include un'unità CD) è in produzione da tempo, ma ora Microsoft annuncia che non tutti i modelli vengono più prodotti.

Una volta che tutti i negozi hanno venduto il loro inventario, non saranno più disponibili (almeno non come nuovo prodotto in importazioni regolari).

"Per concentrarci sulla produzione delle console Xbox Series X e Series S, abbiamo interrotto la produzione per tutte le console Xbox One", ha affermato la società in una nota.

Va notato, tuttavia, che Microsoft gode di un certo vantaggio dovuto alla strategia unica che ha scelto nell'attuale generazione.

Mentre la Series X è la console di punta più avanzata e costosa, e quella che è molto difficile da ottenere negli Stati Uniti e nella maggior parte dei paesi europei, Microsoft ha anche lanciato la Series S più piccola, più economica e più facile da produrre.

La console compatta gode di un inventario abbastanza stabile nella maggior parte dei paesi in cui commercializza e offre un'esperienza simile a quella della sua sorella più costosa, anche se senza supporto per la risoluzione di gioco 4k.