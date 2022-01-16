Ps3 compatibilità con la nuova Ps5?
di Redazione
16/01/2022
La PlayStation - o più specificamente PSN - potrebbe aver appena confermato che la compatibilità con le versioni precedenti di PS3 sta arrivando su PS5.
E, naturalmente, se la compatibilità con le versioni precedenti di PS3 arriverà su PS5, PS2 e PS1, potrebbe arrivare anche la compatibilità con le versioni precedenti.
Su Twitter, Jordan Middler annuncia che i prezzi dei giochi per PS3 Dead or Alive appaiono sul PlayStation Store di PS5.
Ora, questo potrebbe essere un bug, ma se è un bug, arriva in un momento inopportuno per Sony date tutte le speculazioni sulla compatibilità con le versioni precedenti di PS3, PS2, PS1 e PS5 attualmente esistenti.
Arriva anche la stessa settimana in cui PlayStation ha iniziato ad avvisare i rivenditori britannici di rimuovere le schede PlayStation Now dagli scaffali, cosa che secondo alcuni rapporti sta aprendo la strada a un nuovo servizio in abbonamento PlayStation soprannominato Spartacus.
Cosa c'entra questo con la compatibilità con le versioni precedenti su PS5? Bene, le informazioni attuali sul servizio in abbonamento affermano che non solo combinerà PlayStation Now e PlayStation Plus, ma consentirà agli abbonati di giocare ai giochi PS3, PS2 e PS1 tramite la compatibilità con le versioni precedenti.
