WhatsApp annuncia nuove funzionalità in desktop

L'applicazione di messaggistica WhatsApp ha annunciato nuove funzionalità per la sua versione web (desktop).

Con l'aggiornamento arriveranno 4 nuove funzionalità e cambierà la versione desktop di Whatsapp, ecco quattro nuove funzionalità:

Con la funzione in arrivo su WhatsApp, le foto possono essere modificate. Quando si accede all'applicazione dal desktop, il testo può essere incollato sulla foto e la foto può essere modificata.

Questa funzione è stata utilizzata anche nella versione mobile prima. Tuttavia, verrà utilizzato per la prima volta sul desktop.

Una seconda caratteristica sarà correlata sia agli adesivi, gli stickers. Gli utenti riceveranno suggerimenti sugli adesivi in ​​conformità con la trascrizione durante la messaggistica.

Scegliendo gli adesivi consigliati, la corrispondenza procederà molto più velocemente.

Un'altra caratteristica è una funzionalità precedentemente disponibile nelle applicazioni mobili. È stato annunciato come un'altra caratteristica che il metodo di crittografia end-to-end è stato attivato anche nella versione desktop.

Inoltre, un'altra caratteristica che viene offerta agli utenti è molto utile, saranno infatti in grado di inviare e ricevere messaggi senza dover mantenere i loro telefoni online.

Con questa funzione, verrà presentata agli utenti l'anteprima dei collegamenti in arrivo sul desktop. Consentirà inoltre alle persone di ottenere informazioni prima di fare clic sul collegamento.

Un'altra caratteristica che è stata modificata con l'aggiornamento è la funzionalità di eliminazione per tutti.

L'eliminazione di tutte le funzionalità era precedentemente disponibile per un periodo di tempo limitato. Tuttavia, questo cambia nel nuovo aggiornamento.

È stato inoltre annunciato che la funzione "cancella per tutti" renderà la sua durata illimitata.