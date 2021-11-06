Samsung Galaxy S22 tutte le ultime novità trapelate

In rete si susseguono le voci riguardo l'attesissimo telefono Samsung Galaxy S22 Ultra.

Samsung, da anni ai vertici tra gli smartphone con sistema operativo Android, attira l'attenzione con ogni nuovo modello e dispositivo che produce.

L'azienda, che ha alimentato tanti rumors con il modello di telefono pieghevole che ha prodotto, continua i suoi progressi di successo nei modelli che ha prodotto e ha continuato per anni.

Ci sono molte indiscrezioni sul Samsung Galaxy S22 Ultra e molte voci di corridoio, soprattutto riguardo il suo design.

C'è da dire che il Galaxy S22 Ultra non sarà incluso nella serie Note, ma che potrebbe contenere comunque la S Pen. In una nuova foto che è emersa, il design del Galaxy S22 Ultra sembra avere una S Pen e il design ha bordi curvi.

Per molti anni si è parlato del fatto che Samsung unirà la serie Galaxy Note e la serie Galaxy S e che porterà il supporto S Pen a molti dei suoi modelli di punta.

Nelle affermazioni emerse nei mesi scorsi, è stato affermato che il Galaxy S22 Ultra non sarà incluso nella serie Note. Secondo le foto reali rivelate e verificate da Front Page Tech, Galaxy S22 Ultra,invece, ha il supporto per S Pen.

Inoltre, questo modello è pensato per supportare la presa rapida di note digitando sullo "schermo chiuso", come nella serie Note .

Secondo le immagini sul telefono con avvisi come "nascosto" e "non trapelare informazioni", il modello sembra avere bordi curvi e un design spesso.

In termini di dimensioni che possono essere facilmente tenute in mano. Sul retro del dispositivo, è chiaro che c'è un sensore della fotocamera e una disposizione dell'obiettivo simile al Galaxy S21 Ultra.