Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Samsung Galaxy S22 tutte le ultime novità trapelate

Redazione Avatar

di Redazione

06/11/2021

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

In rete si susseguono le voci riguardo l'attesissimo telefono Samsung Galaxy S22 Ultra.

Samsung, da anni ai vertici tra gli smartphone con sistema operativo Android, attira l'attenzione con ogni nuovo modello e dispositivo che produce.

L'azienda, che ha alimentato tanti rumors con il modello di telefono pieghevole che ha prodotto, continua i suoi progressi di successo nei modelli che ha prodotto e ha continuato per anni.

Ci sono molte indiscrezioni sul Samsung Galaxy S22 Ultra e molte voci di corridoio, soprattutto riguardo il suo design.

C'è da dire che il Galaxy S22 Ultra non sarà incluso nella serie Note, ma che potrebbe contenere comunque la S Pen. In una nuova foto che è emersa, il design del Galaxy S22 Ultra sembra avere una S Pen e il design ha bordi curvi.

Per molti anni si è parlato del fatto che Samsung unirà la serie Galaxy Note e la serie Galaxy S e che porterà il supporto S Pen a molti dei suoi modelli di punta.

Nelle affermazioni emerse nei mesi scorsi, è stato affermato che il Galaxy S22 Ultra non sarà incluso nella serie Note. Secondo le foto reali rivelate e verificate da Front Page Tech, Galaxy S22 Ultra,invece, ha il supporto per S Pen.

Inoltre, questo modello è pensato per supportare la presa rapida di note digitando sullo "schermo chiuso", come nella serie Note .

Secondo le immagini sul telefono con avvisi come "nascosto" e "non trapelare informazioni", il modello sembra avere bordi curvi e un design spesso. 

In termini di dimensioni che possono essere facilmente tenute in mano. Sul retro del dispositivo, è chiaro che c'è un sensore della fotocamera e una disposizione dell'obiettivo simile al Galaxy S21 Ultra.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

GTA The definitive edition con supporto NVIDIA DLSS

Articolo Successivo

WhatsApp annuncia nuove funzionalità in desktop

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

09/10/2022

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

09/10/2022

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

05/10/2022