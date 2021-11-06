GTA The definitive edition con supporto NVIDIA DLSS

GTA: The Trilogy The Definitive Edition è sulla bocca di tutti prima della sua uscita. Da poco, NVIDIA ha rilasciato una dichiarazione sul gioco.

Rockstar Games, pubblicherà negli stati rinnovati tre giochi della popolare serie l'11 novembre. La compagnia, che aggiungerà un'atmosfera nostalgica a questo viaggio iniziato nel 2001, presenterà le produzioni in un unico pacchetto.

Rockstar intanto ha smesso di vendere versioni digitali dei giochi. Invece, la Definitive Edition sarà messa in vendita.

Nel frattempo NVIDIA ha rilasciato una dichiarazione ufficiale: i giochi sono dotati di supporto DLSS

La dichiarazione della società in merito è la seguente:

“NVIDIA DLSS è la nostra tecnologia che migliora le prestazioni grafiche utilizzando processori Tensor AI personalizzati su GPU GeForce RTX. Sfruttando la potenza della rete neurale di deep learning, aumentiamo notevolmente i frame rate e creiamo immagini belle e nitide per i tuoi giochi".