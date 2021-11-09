iPhone 14 la Apple guarda già oltre, ecco perchè

Alcuni portali specializzati hanno riportato i dettagli, in particolar modo del display del prossimo iPhone 14 Pro.

È noto che Apple e Samsung, il principale fornitore di schermi, hanno un rapporto difficile. Inoltre, di recente hanno avuto problemi a non accordarsi sulla produzione degli schermi OLED per i prossimi tablet dal produttore della mela morsicata.

Si sapeva che Apple si sarebbe rivolta a LG per sfruttare la sua tecnologia. E sembra che questo accordo continuerà.

E' quanto emerge da un report pubblicato da MyDrivers, secondo il quale LG Display ha iniziato a sviluppare la tecnologia UDC (Under-Display Camera).

Il più interessante dei dettagli ottenuti è che questo schermo perforato sarebbe quello che implementerebbe l'azienda fondata da Steve Jobs. Il che conferma che la prossima generazione di telefoni Apple, o almeno i modelli di punta, si libererà finalmente del notch.

La lunghezza dello schermo, la struttura delle fotocamere posteriori e l'eliminazione del mini-dispositivo sarebbero alcune delle novità che l'iPhone 14 avrebbe al suo lancio.

Sullo schermo, il cambiamento principale sarebbe nella lunghezza dello schermo. Ciò coprirebbe tutto lo spazio senza la solita "tacca" dove si trovano la fotocamera frontale e i sensori a infrarossi.

Questo spazio che attualmente copre la parte superiore degli schermi di iPhone, scomparirebbe e lascerebbe il posto ad un piccolo spazio inserito dove starebbe la fotocamera frontale.

Inoltre, il sito spiega che negli schermi posteriori, si cercherebbe di eliminare il modulo che li fa sporgere dal dispositivo.

Nell'iPhone 14, le tre telecamere sarebbero collegate direttamente al cellulare, e la versione "mini" dell'iPhone che è più accessibile agli utenti.

In questo modo ci sarebbero due telefoni con schermo da 6,1 pollici e altri due con schermo da 6,7 ​​pollici , ha concluso il portale specializzato Ipadizate.

Infine, su iPhone 14 è previsto un enorme miglioramento delle prestazioni della fotocamera.

Alcuni mesi fa, l'analista, Mingchi Kuo, ha affermato che l'iPhone di prossima generazione di Apple "porterà l'immagine della fotocamera di un telefono cellulare a un livello superiore" con un sensore di 48 megapixel sul retro.