La Nasa conferma: Un asteroide si dirige verso la terra

Un asteroide delle dimensioni della Torre Eiffel si sta dirigendo verso la Terra a dicembre, secondo la NASA.

Secondo i dispositivi di localizzazione di asteroidi dell'agenzia spaziale statunitense, la roccia "potenzialmente pericolosa" passerà solo 2,4 milioni di miglia (3,9 milioni di chilometri) dalla Terra.

Sebbene sia improbabile che l'asteroide largo 1.083 piedi (330 metri), chiamato "4660 Nereus", rappresenti una minaccia, si prevede che passerà 12 volte più vicino nei prossimi decenni.

L'approssimazione più vicina dell'asteroide a forma di uovo è prevista per il 14 febbraio 2060, quando sarà a poco meno di 745.645 miglia (1.200 chilometri) di distanza.

Per fare un confronto, la distanza tra la Terra e la Luna è di circa 239.000 miglia (385.000 chilometri).

L'asteroide è stato scoperto per la prima volta dagli scienziati nel 1982 e, grazie alla sua orbita vicina alla Terra, è potenzialmente accessibile ai veicoli spaziali.

Al momento non è prevista alcuna spedizione per esplorare l'asteroide, ma è stata considerata la possibilità di farlo.

La missione robotica NEAR ( Near Earth Asteroid Rendezvous-Shoemaker) della NASA e la missione giapponese Hayabusa hanno preso di mira Nereus, prima di scegliere altre opzioni.

Tre paesi hanno precedentemente atterrato veicoli spaziali su asteroidi e sono considerati obiettivi per future operazioni minerarie.

Il mese scorso, gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato piani di missione per esplorare gli asteroidi e sarebbero diventati il ​​primo paese arabo a farlo.

Le sue missioni dovrebbero iniziare nel 2028 e includeranno l'esplorazione di sette asteroidi e Venere, culminando con l'atterraggio di un asteroide nel 2033.

A marzo, una roccia delle dimensioni del Golden Gate Bridge si è avvicinata a 1,25 milioni di miglia (2 milioni di chilometri) dalla Terra.

La NASA classifica gli asteroidi come "potenzialmente pericolosi" quando si trovano entro 4,65 milioni di miglia (7,5 milioni di chilometri) dalla Terra e hanno un diametro superiore a 500 piedi (152 metri).

