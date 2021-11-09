WhatsApp, come inoltrare un messaggio senza la spunta

WhatsApp: come inviare un messaggio senza che appaia l'etichetta inoltrato.

La funzione di inoltro di WhatsApp è un modo conveniente per ricevere un messaggio o una foto che ti è stata inviata e condividerla con altre persone. Ma quando lo fai, l'altra persona riceverà un messaggio che risulta essere inoltrato.

Il trucco funziona come se stessi inviando un messaggio o un file multimediale direttamente dal tuo cellulare e, per questo motivo, non apparirà con l'etichetta inoltrata.

WhatsApp è una delle applicazioni di messaggistica istantanea più utilizzate su iPhone e dispositivi Android. Tuttavia, nonostante la sua popolarità, la piattaforma ha trucchi segreti di cui la maggior parte dei suoi utenti non è a conoscenza.

Uno di questi metodi ci consente di nascondere l'etichetta "Inoltrato" quando si inoltra un messaggio, una foto o un video.

Funziona quando vuoi condividere audio o immagini, così come altri file multimediali, poiché WhatsApp li mostrerà come inoltrati quando qualcuno te li invia e tu li inoltri a un'altra persona o gruppo.

Come fare per inoltrare un messaggio senza la spunta

La prima cosa da fare è andare nella conversazione in cui si trova l'elemento che si desidera condividere e tenere premuto il dito su di esso per selezionarlo. Su iOS è un po' diverso e quello che dovrai fare è fare clic su di esso per aprirlo.

Una volta selezionato l'elemento, fare clic sull'opzione per condividere anziché inoltrare. Sarà una delle opzioni che hai in Android in alto a destra.

Su iOS, l'opzione di condivisione si trova in una posizione diversa e dovrai inserire l'elemento facendo clic su di esso per visualizzarlo.

Quando si apre il menu di condivisione, non importa se è su Android o iOS, perché in entrambi i casi puoi scegliere di farlo tramite le applicazioni.

Qui, scegli l'opzione per segnalare che desideri condividere il contenuto su WhatsApp. Puoi farlo senza alcun problema anche se il contenuto è già su WhatsApp.

Accederai al menu "Invia a". In questa sezione, seleziona le chat o i gruppi in cui vuoi condividere l'elemento, che può essere solo in una o più conversazioni, e dopo averli selezionati, fai clic sul pulsante invia.

Passerai a un punto intermedio dove potrai modificare l'elemento che condividi o aggiungere un messaggio scritto , e poi semplicemente confermare premendo nuovamente il pulsante di invio.

Affinché si possa capire come funziona, sarà fondamentalmente come se stessi inviando questa immagine o l'articolo che arriva direttamente dal tuo cellulare e , per questo motivo, non apparirà con l'etichetta inoltrata.

fonte@diariouno