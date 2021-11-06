Twitter facilita le ricerche sulla piattaforma
06/11/2021
Twitter ha rilasciato la sua nuova funzione di ricerca che semplifica la ricerca dei tweet passati di un utente.
Il pulsante, che si trova accanto al menu a 3 punti nell'angolo in alto a destra del profilo utente, ha iniziato ad apparire ad una piccola cerchia di utenti il mese scorso. La funzione attualmente è disponibile per iOS.
Secondo le notizie di XDA Developers, la funzione si sta ora diffondendo più ampiamente nell'app Twitter per iOS.
La funzione è l'ultima di una lunga serie di nuove funzionalità che Twitter ha aggiunto alla sua piattaforma negli ultimi mesi, la maggior parte delle quali legate alla privacy.
Ad ottobre, la piattaforma ha annunciato una nuova funzionalità nella sua versione web che consente agli utenti di rimuovere un follower dal proprio elenco di follower senza bloccarlo.
Inoltre, secondo il rapporto di Bloomberg News, la piattaforma potrebbe iniziare a consentire agli utenti di nascondere i loro vecchi tweet dopo un certo periodo di tempo, con una data di scadenza che potrebbe essere 30, 60, 90 giorni o un anno intero dopo.
Oltre a queste innovazioni di Twitter, dovrebbe inoltre offrire la possibilità di impedire agli utenti di menzionare account specifici o bloccare tutte le menzioni per uno, tre o sette giorni.
